Yuri Semin ve Fernandes’ten Galatasaray açıklaması!

Rus ekibinin teknik direktörü Yuri Semin, basın toplantısında şu sözleri kullandı;

”TARAFTAR BASKISINI PEK ÖNEMSEMİYORUZ”

Taraftar baskısına hazırlıklıyız. Galatasaray ile önceki maçımızı eski statlarında oynamıştık. Orada da baskıyı hissetmiştik. Taraftar baskısını pek önemsemiyoruz. Sadece maça bakıyoruz.

”SMOLOV VE HÖWEDES’İN SAKATLIĞI…”

Smolov’un sakat olması bizim için önemli bir eksik olabilir ama onun yerini doldurabileceğimiz oyunculara sahibiz. Höwedes antrenmanlarda iyi hazırlanıyor. Son durumuna maç öncesi bakacağız. ”FATİH TERİM’İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM”

Fatih Terim ile birkaç kez karşılaşmıştık. Kendisini çok yakından takip ediyorum. Aynı tempoda başarılı devam etmesini temenni ediyorum.

”KURA ÇEKİMİNE BİZ DE SEVİNDİK”

Kura çekilişini biz de güzel karşıladık. Denk güçteki takımlarla oynayacağız. Zor maçlar oynayacağız ama kazanmak için şansımızı sonuna kadar deneyeceğiz. Fernandes’in tabii ki takımda kalmasını istiyorum. Ben her zaman en iyi oyuncularımı takımda tutmak isterim.

Lokomotiv Moskova’da forma giyen Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes ise şu sözleri kullandı;

FERNANDES: ”BEŞİKTAŞ İLE OYNASAK DAHA İYİYDİ”

Beşiktaş ile oynasaydık daha iyi olurdu benim için. En büyük isteğimiz burada kazanmak ve alacağımız puanlarla geleceğe bakmak.

”TÜRKİYE’DEKİ ATMOSFERİ BİLİYORUM”

Benim için en önemli şey bu maç. Beşiktaş’ta daha önce oynamış olmak farklı bir şey hissettirmeyecek. Türkiye’deki atmosferi gayet iyi biliyorum. Benim maçta oynayıp oynamayacağıma teknik direktörümüz karar verecek. Geçmişin benim için bir önemi yok. Şu anki tek önceliğim yarın oynayacağımız maç ve bu maçı kazanmak. Dünya Kupası bizi çok etkiledi. Ancak çalışmak için bir ayımız vardı. İyi hazırlandık ve bu maçları alacağımıza inancımız tam.