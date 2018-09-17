Ünal Karaman: ”Eğer büyük takımız diyorsak…”

Ünal Karaman, Aytemiz Alanyapsor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Girdikleri pozisyonlara giremediklerini belirten Karaman, ”Hayatın her anında öğrenmeye açık olacaksın. Oyuncularımız için daha geçerli bu. Tabii ki zor olacağını biliyorduk. Rakip bize ikram etmiyor. Onlar da puan için savaşıyor. Kırılma anları var. Onları atabilseydik farklı bir skor olabilirdi. Ancak biz de pozisyon verdik.” dedi.

”ALTTAN GEÇTİ, ÜSTTEN ÇIKTI DİYE BİR YERE VARAMAYIZ”

Daha çok gayret etmeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, ”Gerçekçi olmamız lazım. Büyük takımız diyorsak eforumuz daha çok olmalı. Alttan geçti, üste çıktı diye diye bir yere varamayız. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm ama devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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