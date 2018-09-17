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UEFA Şampiyonlar Ligi Cenk Tosun’u unutmadı
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Cenk Tosun’u unutmadı

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, geçmişte ilk haftada atılan golleri paylaştı. Paylaşımda Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol de yer aldı.

17 Eylül 2018 15:02

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray’ın da sahaya çıkacağı ilk haftada birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bu maçlar oynanmadan önce UEFA’nın resmi Şampiyonlar Ligi hesabı, geçmişte ilk hafta maçlarında atılan güzel gollerden bir derleme yaptı. Yapılan paylaşımda Cenk Tosun’un geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması altında Porto’ya attığı harika gol de yer aldı.

17 Eylül 2018 Maç öncesi yayın krizi! Şampiyonlar Ligi`nde Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın yayıncı kanalı henüz belli olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce eşine rastlanmamış kriz, Beşiktaş'ın LASK Linz ile deplasmanda ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynadığı maçlar öncesinde de yaşanmıştı. Krizin, döviz kurundaki artış nedeniyle yaşandığı açıklanmıştı. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta? İlgili Haberi Oku

Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabından “Atılan bu muhteşem ilk hafta gollerini hatırladınız mı?” mesajı ile yapılan paylaşımda Ronaldo, Oscar, Hulk, Yaya Toure gibi isimlerin golleri de yer aldı. Ancak hesap, Ronaldo, Cenk Tosun ve Oscar’ın gollerini ön plana çıkardı.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi tarafından yapılan o paylaşım:

Son güncelleme 15:02 | 17 Eylül 2018
beşiktaş Cenk Tosun Porto şampiyonlar ligi uefa
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