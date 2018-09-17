Tenisin şampiyonları Gaziantep’te belli oldu

Hanifi KILIÇ/SÖZCÜ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tenis Kompleksi’nde düzenlenen TEB 16 Yaş Türkiye Şampiyonası’nda heyecan sona erdi. 10-15 Eylül tarihleri arasında yapılan organizasyonda erkeklerde Muhammed Kaan Erel, kızlarda Melisa Ercan mutlu sona ulaştı.

Yeni yaptırılan tenis kompleksinde gerçekleştirilen turnuvada, dereceye girmek isteyen tenisçiler kıyasıya yarıştı.

Toprak zemindeki turnuvanın 2 numaralı seribaşı ismi Erel, set yitirmediği haftanın finalinde Burak Can Yılmaz’ı 6-3, 6-3 yenip kupaya uzandı. Ercan ise finaldeki rakibi Özlem Uslu’nun sakatlık nedeniyle ilk oyun sonrası maçı bırakmasıyla zirveye çıktı.

47 erkek, 31 kız sporcunun ter döktüğü TEB 16 Yaş Türkiye Şampiyonası’nın çiftler kategorisinde ise erkeklerde Arda Azkara/Burak Can Yılmaz, kızlarda Selin Lidya Sepken/Melis Ayda Uyar ekiplerinin üstünlüğü vardı.

TENİS FEDERASYONU'NUN HEDEFLERİ BÜYÜK

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gaziantep'te inşa edilen ve kapılarını ilk kez bu turnuvada açan tenis kortunun dünya standartlarında yapıldığını vurgulayarak, zeminin toprak olmasından dolayı sporcuların da çok memnun olduğunu söyledi.

Federasyon olarak büyük hedefleri olduğunu anlatan Durmuş, “Dünya tenis sporuna bizden önce başlasa da mesafeleri giderek kapatmaya başladık. Artık olimpiyatlarda da sporcularımız var. Dünyanın en iyi turnuvalarında tenisçilerimiz yarışıyor Gençlerimizin dünya sırlamasında en iyisini yapabileceğini biliyoruz” dedi.

GAZİANTEP SPOR KENTİ OLACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken de Gaziantep’i her branşta spor yapılabilecek bir şehir haline getirme kararı aldıklarını belirterek, mahallere modern spor tesislers inşa ettiklerini anlattı.

Genç nüfusun fazla olmasından dolayı spor yatırımlarının artması gerektiğine dikkati çeken Köken, “Türkiye’de yapılan bir istatistiğe göre üniversiteyi bitirenlerin yüzde 70’i başka alanlarda çalışıyormuş. Biz istiyoruz ki insanlar en azından başladığı bir spor branşını devam ettirsin. Biz de spora yakın bir gençlik var. Bunu iyi değerlendiremiyoruz. Bu bağlamda Gaziantep’i spora ulaşılabilen bir yer haline getirmenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren genç sporculara ödülleri verildi. Turnuvada dereceye giren oyunculara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Aslan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken takdim etti.