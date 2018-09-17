Taraftar hakeme saldırdı Balıkesirspor Ümraniye maçı tatil edildi

1. Lig’de oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren Balıkesirspor-Ümraniyespor maçının devre arasında bir Balıkesirspor taraftarının, hakeme saldırması sonucu karşılaşma yarıda kaldı.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından Balıkesirsporlu bir taraftar sahaya atladı ve hakem Atilla Karaoğlan’a yumruk attı. Karaoğlan aldığı darbe sonrası yere düşerken, polis ekipleri saldırgan taraftarı saha içinde yaka paça yakalayarak gözaltına aldı. Yaşananların ardından hakemler ikinci yarıya çıkmadı ve maçın tatil edildiği açıklandı.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkye Futbol Federasyonu verecek.