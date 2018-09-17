Negredo 1 milyon euro’ya Al Nasr’ye transfer oldu!

Ali AYDIN / SÖZCÜ Beşiktaş’ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Al Nasr’a transfer oldu. İspanyol golcü için Al Nasr kulübü Beşiktaş’a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği söylendi.

Birleşik Arap Emirliklerine giderken Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek, “Kulüp ve benim için en iyisi bu. Beşiktaş’ı, şehri seviyorum ancak futbolda durumlar bazen karmaşık olabiliyor. Buradan ayrıldığım için üzgünüm. İstanbul’da çok mutluydum. Futbolda bir gün burada başka bir gün farklı bir noktada olabiliyorsunuz.” ifadelerini kullanmıştı.

Fikret Orman: Bana bir bilgi gelmedi

Öte yandan Fikret Orman bu durumdan haberdar olmadığını söylemişti.

Beşiktaş Başkanı Orman, “Bana Negredo’nun transferi ile ilgili bir bilgi gelmedi. Bir yere gittiyse bizim onayımızla gitmiş olamaz. Negredo konusunda bir bilgim yok. İnşallah iyi bir bonservis parası getirir biz de teşekkür ederiz o zaman” diye konuşmuştu.

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo’nun Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al-Nasr takımına transfer olacağı iddialarını dün yalanlamıştı.