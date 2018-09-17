Serdar Ali Çelikler’den bomba iddia: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Spor Toto 1. Lig ekibini satın alacak

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Fenerbahçe Sportif Direktörü’nün rezerv takım ihtiyacına karşılık olarak ortaya atılan iddiada, Fenerbahçe’nin Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Altınordu kulübünü satın alacağı söylendi. CNN Türk’te yayınlanan ‘Pazar Akşamı Futbol’ programında konuşan Serdar Ali Çelikler, “Bakın bomba haber veriyorum! Ali Koç, cebinden 10 – 12 Milyon Euro vererek Altınordu'yu satın alacak” dedi. Altınordu Kulübü, iddiaya resmi internet sitesinden yanıt verdi.

Fenerbahçe`nin genç yeteneği Eljif Elmas`tan tarihi gol... Fenerbahç.e'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, ilk golünü attı kulüp tarihine geçti. Atiker Konyaspor karşısında kritik galibiyeti getiren Eljif Elmas, hem Fenerbahçe'ye üç puanı getirdi hem de adını kulüp tarihine geçirdi. İlgili Haberi Oku

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin yeni takım projesi ile ilgili şunları söyledi:

“Fenerbahçe ikinci bir takım almayı düşünüyor. Comoli açıkladı. Takım almak iyi fikir dedi ya. Bomba geliyor. Fenerbahçe galiba Altınordu’yu alacak. İhtimal bu. İyi bilgi yani. 10-12 milyon euro aralığında ihtimal var.”

Spor yazarları Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçını yorumladı Spor yazarları Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

ALTINORDU’DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Serdar Ali Çelikler’in iddiasına henüz yanıt vermedi. Altınordu Kulübü ise, iddialara ilişkin resmi sitesinden açıklama yaptı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “2.5 ay önce Barış ve Berke'nin transferleri için bir araya geldiğimiz Comolli, bu transferlerin görüşmesi bittikten sonra başka kulüpler için çok cazip görünebilecek bir teklif yaptı. Fenerbahçe'nin transfer edeceği genç oyuncuları pişirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi” dedi.

Comolli ile yaptıkları görüşmenin detaylarını da anlatan Mehmet Özkan, “Biz, Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için bu teklifi kabul etmedik. Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye etik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik” diye konuştu.

Atiker Konyaspor`dan açıklama: `Fenerbahçe taraftarı tribünleri savaş alanına çevirdi` İlgili Haberi Oku

COMOLLI NE DEMİŞTİ?

Basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından önümüzdeki sezon 21 Yaş Altı Ligi’nin kaldırılması konusuna değinen Damien Comolli, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Önümüzde 3 alternatif var. Birincisi, TFF kulüplerle tekrardan bir iletişim kurar ve kararını gözden geçirir. Diğeri, Spor Toto 1. Lig veya TFF 2. Lig’den bir kulüp alabiliriz. Üçüncü alternatif, bizim için en uygun görüneni. En iyi alternatif, Fenerbahçe B adında bir takım kurmak. Bu takım hem 2. hem de 3. ligde rekabet içerisinde olacak. Genç oyuncu gelişimi konusunda en başarılı ülkelerdeki kulüplerin, her zaman ikinci veya üçüncü liglerde oynayan birer rezerv dediğimiz, 23 yaş altı takımları var. Her takımda bu yaşı geçen 3 oyuncu oynayabiliyor. Fenerbahçe’yi ilgilendiren, TFF’nin Fenerbahçe B adı altında 2. Lig’de oynamasına izin vermesidir. Bu takımın oluşmasının en önemli yanı, aynı tesis, aynı sağlık ekibi, aynı scout ekibi ve aynı analiz departmanından yararlanacak olmamız. Bu nedenle bunu en iyi seçenek görüyoruz. Genç oyuncuların gelişimi anlamında aynı tesiste hepsine hakim olmak çok ama çok hayati.”