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Schalke teknik direktörü, grubun favorisini açıkladı!
Şampiyonlar Ligi

Schalke teknik direktörü, grubun favorisini açıkladı!

Schalke 04 teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile birlikte yer aldıkları Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun favorisinin Porto olduğunu söyledi.

17 Eylül 2018 18:50

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray ile birlikte aynı grupta yer alan Schalke 04’te teknik direktör Domenico Tedesco, Porto maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Alman ekibinin teknik direktörü, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamalarda Porto’yu grubun favorisi olarak gösterdi.

”GRUBUN FAVORİSİ PORTO…”

Tedesco, basın toplantısında ”Porto, kesinlikle bu grubun favorisi. Sürekli Şampiyonlar Ligi’nde yer alıyorlar, buraya alışık bir takım. Bu durum zaten her şeyi açıklıyor. Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Şu anki durumumuz hiç iyi değil, biliyorum. Ama her maç kendi içinde oynanır. Durumumuzu kabul edip daha güçlü olmaya bakacağız.” sözlerini kullandı.

”İÇİMDE İYİ HİSLER VAR”

Schalke’nin kaptanı Ralf Fahrmann ise ”Porto maçına çok iyi hazırlandık. Geçen sezon, burada olmak için çabalamıştık ve şimdi buradayız. İçimde Porto maçı öncesi çok iyi hisler var.” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 18:50 | 17 Eylül 2018
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