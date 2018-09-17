Şampiyonlar Ligi’nin en başarılısı Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın başlayacak 2018-2019 sezonu grup karşılaşmaları öncesi İspanya’nın Real Madrid ekibi, kupayı en çok müzesine götüren takım olma unvanını elinde bulunduruyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa’nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi`nde perde açılıyor Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları, yarın başlıyor. Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk ediyor. İlgili Haberi Oku

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

39 farklı takım final oynadı

Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5’er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3’er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2’şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 yıl aradan sonra... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 sene sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Terim, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 49 karşılaşmada 21 kez galibiyet alırken, 20 kez de mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Rekor İspanyolların

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan “Kupa 1″i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı. İspanya ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İtalyanlar ve İngilizler 12’şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransa, Romanya, İskoçya ve Yugoslavya takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.