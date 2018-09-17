Şampiyonlar Ligi’nde perde açılıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray, D Grubu’ndaki ilk maçında yarın saat 22.00’de Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 yıl aradan sonra... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 sene sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Terim, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 49 karşılaşmada 21 kez galibiyet alırken, 20 kez de mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.55 Inter (İtalya) – Tottenham (İngiltere)

19.55 Barcelona (İspanya) – PSV (Hollanda)

22.00 Monaco (Fransa) – Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Club Brugge (Belçika) – Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Napoli (İtalya)

22.00 Liverpool (İngiltere) – Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Schalke 04 (Almanya) – Porto (Portekiz)

22.00 Galatasaray – Lokomotiv Moskova (Rusya)

19 Eylül Çarşamba:

19.55 Ajax (Hollanda) – AEK (Yunanistan)

19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Hoffenheim (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) – Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) – Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya) – CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Real Madrid (İspanya) – Roma (İtalya)

22.00 Valencia (İspanya) – Juventus (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) – Manchester United (İngiltere)

Galatasaray`da Emre Akbaba paniği! Emre Akbaba'nın Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında oynaması şüpheli... Kasık bölgesinde zorlanma tespit edilen Emre Akbaba, dün idmana çıkmadı. Günü aktif dinlenme ile geçiren. Emre Akbaba'nın durumu bugün netleşecek. İlgili Haberi Oku

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi’nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu finali, 1 Haziran 2019’da İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak.

Gruplar

Türkiye’yi temsil eden Galatasaray’ın D Grubu’nda Rusya’nın Lokomotiv Moskova, Portekiz’in Porto ve Almanya’nın Schalke 04 takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B Grubu: Barcelona, Tottenham, Inter, PSV

C Grubu: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D Grubu: Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 18-19 Eylül

Grup 2. maçları: 2-3 Ekim

Grup 3. maçları: 23-24 Ekim

Grup 4. maçları: 6-7 Kasım

Grup 5. maçları: 27-28 Kasım

Grup 6. maçları: 11-12 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 12-13 Şubat 2019 ve 19-20 Şubat 2019

Son 16 turu rövanş maçları: 5-6 Mart 2019 ve 12-13 Mart 2019

Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2019

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan-1 Mayıs 2019

Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2019

Final maçı: 1 Haziran 2019