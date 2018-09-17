Maç öncesi yayın krizi! Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı konuk edeceği karşılaşmayı kimin yayınlayacağı henüz belli olmadı. Şampiyonlar Ligi yayın haklarını satın alan Süper Lig’in yayıncı kuruluşu, Galatasaray maçının yayınlanıp yayınlanmayacağına henüz karar vermedi. Eğer yayıncı kuruluş bu karşılaşmayı yayınlamaz ise bu kez yayın haklarını satabilir. Şampiyonlar Ligi’nde böylesi bir kriz, tarihte ilk kez yaşanıyor. Daha önce Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında LASK Linz ile deplasmanda ve Türkiye’nin Trabzon’da Rusya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında da yaşanmıştı. İki maçta da kriz son anda çözülmüştü. Krizin, döviz kurundaki aşırı artış nedeniyle yaşandığı belirtilmişti.

Şampiyonlar Ligi`nde perde açılıyor Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları, yarın başlıyor. Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk ediyor. İlgili Haberi Oku

18 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasının yayıncısının bugün içinde belli olması bekleniyor.

Galatasaray`da Emre Akbaba paniği! Emre Akbaba'nın Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında oynaması şüpheli... Kasık bölgesinde zorlanma tespit edilen Emre Akbaba, dün idmana çıkmadı. Günü aktif dinlenme ile geçiren. Emre Akbaba'nın durumu bugün netleşecek. İlgili Haberi Oku

Henüz beIN Sports’tan maçın yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Buna rağmen beIN Sports yayın araçları Türk Telekom Stadı’na getirildi. Maç öncesi yayın araçlarının hazırlıklara başladığı iddia edildi.