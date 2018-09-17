Phillip Cocu: ‘Önemli bir galibiyet aldık’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, karşılaşmanın kendileri için zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini söyleyerek, “Kesinlikle Konyaspor güçlü bir takım. Özellikle kendi evinde etkili olabilen bir takım. Dolu bir statta oynuyorlar, iyi bir atmosfer var statlarında, bunu gayet iyi biliyorduk. Bizim içinde bulunduğumuz durum belliydi. Galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Üzerimizde çok büyük baskı vardı, bu düşüncelerle sahaya çıktık. Daha önce de şöyle bir konuda fikir birliğine varmıştık aslında; takım halinde sahaya çıkacağız ve son ana kadar mücadelemizi kesinlikle sürdüreceğiz. Her şeyimizi vereceğiz bu akşam. İyi bir skor alabilmek için, takımımız için herşeyi vereceğiz. Bunları konuşarak çıktık sahaya. Diğer maçlara kıyasla çok ofansif oynamadığımız bir akşamdı aslında galibiyete ihtiyacımız vardı ve bu akşam şöyle bir seçim yaptık rakip üzerinde baskı kurabilmek için doğru anı bekleyeceğiz. Kompakt olacağız ve bunları da saha içerisinde başarabildiğimizi gördük. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu düşünceyi takip eder biçimde düşünürsek harika bir gol attık, kalitemizi gösterdik. Attığımız golle bazı değişiklikler vardı takım içerisinde. İki yeni oyuncumuz vardı bu akşam sahada olan, yeni aramıza katılan. Onların da iyi bir şekilde hem takıma hem de takım arkadaşlarına adapte olabildiğini görebildik” dedi.

“Onun liderliğinde bu galibiyeti aldık”

Teknik Direktörü Phillip Cocu, takım kaptanının liderliğinde bu maçı aldıklarını söyleyerek, “Kaptanımızın liderliğinde bu akşam yaptığı gerçekten son derece saygı duygusal bir işti. Maçtan 2-3 gün önceki süreçte bir hastalığı söz konusuydu, ama takıma nasıl katkı verdiğini bu akşam gördük. O beni son derece memnun etti. Onun liderliğinde bu galibiyeti aldık. Dürüst olmak gerekirse şunu söyleyebilirim; bazen şanslı olduğumuz anlar vardı maç içerisinde ama bu noktayı da şöyle değerlendirebiliriz, bundan önceki karşılaşmalarda yanımızda olmayan şans bu akşam bizimleydi. Önemli bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

Cocu, Beşiktaş maçıyla ilgili sorulan bir soruya ise, “O maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü Perşembe günü oynayacağımız önemli bir maç var. Bizi bekleyen eğer biz pazartesi günü oynayacağımız maçı düşünürsek o zaman Perşembe gününe olumsuz bir etki olarak karşımıza çıkabilir. Daha önceki sezon oynanan karşılaşmaları izledim. Sadece Beşiktaş değil, Galatasaray maçlarıyla da ilgili anekdotların geçerli çok yoğun atmosferde oynandığı söylendi. Bu karşılaşmaların saha içerisinde sıcak ateşli bir atmosferin olduğu söylendi, biz bunun farkındayız. Hangi karşılaşmanın bizi beklediğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

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