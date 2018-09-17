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Mustafa Denizli’den Akhisar açıklaması
Akhisarspor

Mustafa Denizli’den Akhisar açıklaması

Mustafa Denizli, Akhisarspor ile anlaşmadığını ve bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

17 Eylül 2018 15:26

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Ankaragücü’ne 1-0 mağlup olan Akhisarspor’da teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı. Yeşil siyahlı ekibin teknik direktörlük konusunda Mustafa Denizli ile anlaştığı iddia edilmişti.

TRT Spor’a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, Akhisarspor ile anlaşmadığını ve bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, “Akhisar ile bir anlaşma yapmış değilim. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim” dedi.

Sezon başında Safet Susic ile anlaşyan Akhisarspor, ligde oynadığı 5 maçta istediği sonuçları alamamış ve oynadığı 5 maçta 2 puan toplayabilmişti.

Son güncelleme 15:26 | 17 Eylül 2018
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