Messi ile internet kafede tanıştı, şimdi rakip oldu!

10 yıl önce Barcelona’nın Levante’yi 5-1 yendiği Levante maçının ardından futbolcularla aynı otelde kalan ve Lionel Messi ile fotoğraf çektiren PSV’nin genç futbolcusu Steven Bergwijn, 10 yıl sonra idolü ile aynı sahada olacak.

”BİLGİSAYAR ODASINDA TAKILIYORLARDI”

Messi ile yaşadığı anıyı hatırlatan Steven Bergwijn, ”Barcelona’nın Levante’yi 5-1 yendiği maçın ardından kaldığımız otelde Barcelonalı futbolcular da kalıyordu. Otelde bir bilgisayar odası vardı ve oyuncular orada takılıyordu. Ben de Messi ile fotoğraf çektirmiştim. Şimdi 10 yıl sonra aynı sahada olacağız.” şeklinde konuştu. Barcelona ve PSV’nin yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda Inter ve Tottenham’da yer alıyor.