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Mario Balotelli’den eleştirilere sert gönderme
Fransa Ligue 1

Mario Balotelli’den eleştirilere sert gönderme

İtalyan yıldız Mairo Balotelli, kilosu hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mario Balotelli, paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı mesaj ile kilolu olduğu için ceza aldığı iddialarını yalanladı.

17 Eylül 2018 16:32

SKOR DIŞ HABER Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’de forma giyen Mario Balotelli, fazla kiloları nedeniyle kadroya giremediği şeklindeki eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bu iddiaların gerçek olmadığını savunan Mario Balotelli, şişman bir insan fotoğrafı kullanarak hakkında çıkan haberleri yalanladı.

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Mario Balotelli hakkında Fransa basınında çıkan “Yaz tatilinde aşırı kilo aldı” şeklindeki haberlere karşılık verdi. Mario Balotelli, basında Nice takımına 15 kilo fazlası ile 100 kilo döndüğü şeklindeki haberleri ciddiye almadığını gösterdi. Şişman bir insan vücuduna kendi kafasını yerleştiren Mario Balotelli, fotoğrafın bir ‘Selfie’ olduğunu yazdı. Resmi Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın altın “Aşırı kilolu olduğum için ceza mı aldı? Şu fiziğime bir bakın! Benim kilolu olduğumu söylemeniz gerçekten çok komik” yazdı.

Hakkında çıkan “Yaz tatilinden kilolu döndü” şeklindeki haberleri yalanlayan Mario Balotelli, sakat olduğu için bu sezon forma giyemediğini söyledi. Mario Balotelli, bu sezon Nice formasını sadece 1 kez, 76 dakika giydi.

Son güncelleme 16:32 | 17 Eylül 2018
fransa italya mario balotelli nice
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