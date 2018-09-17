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Hokeyde Açık Alan Sezonu sona erdi
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Hokeyde Açık Alan Sezonu sona erdi

Gaziantep’te 12-14 Eylül tarihleri arasında yapılan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Alan 1'inci Lig ile 12-16 Eylül tarihleri arasında Osmaniye’de yapılan 2017-2018 Sezonu Erkekler Açık Alan 1'inci Lig sezonu tamamlandı.

17 Eylül 2018 17:00

Hanifi KILIÇ/SÖZCÜ Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, oynanan son liglerle birlikte sona eren açık alan sezonunu değerlendirdi. Karakan, “12-16 Eylül tarihleri arasında Gaziantep ve Osmaniye'de oynanan 1. Liglerimizle birlikte Açık Alan Sezonunu geride bırakmış olduk. Özellikle olimpik kısmımız olan Açık Alan Hokeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla Gaziantep'te açılan Hokey Sahasında Kadınlar 1. Ligimizi oynatarak bu tesisin bizim için ne denli önemli olduğunun işaretini verdik. Gaziantep Hokey Sahamızın yapımında emekleri bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne camiam adına şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki Gaziantep önümüzdeki dönemlerde hokeyde nice ev sahiplikleri yapacaktır” dedi.

Kulüplere de seslenen Karakan, “2017-2018 Açık Alan Sezonunda liglerimize katılan tüm kulüplerimizi tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Salon Sezonu var. Yeni sezonla birlikte tüm antrenör, sporcu, kulüp idarecisi ve hakemlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gaziantep'te oynanan Kadınlar Açık Alan 1. Ligde Şampiyon olan Kırıkkale GSK ve Haydarpaşa SK Süper Lige yükselirken, Osmaniye'de oynanan Erkekler Açık Alan 1. Lig'de Nizip Belediyesi SK ile Nizip Halk Eğitim Merkezi SK Süper Lige yükseldi.

Son güncelleme 17:00 | 17 Eylül 2018
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