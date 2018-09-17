Galatasaray’da sezonun 3. forması resmen açıklandı

İşte yapılan resmi açıklama;

Galatasaray'ın doğduğu yer olan İstanbul'u resmeden tasarımıyla, ince detayların buluştuğu yeni formamızda; saflığı temsil eden beyaz rengin üzerine İstanbul'un ve Boğaz'ın izlerini yansıtan, 113 yıllık evimizden ilham alınarak Şampiyonlar Ligi için özel tasarlanan formamız taraflarımızın beğenisine sunuldu.

Forma, İstanbul ve Türkiye'yi bugüne kadar Avrupa'da en iyi temsil eden kulüp olan Galatasaray'ın şehrin de en köklü futbol kulübü olmasına ithafen tasarlandı. Ayrıca İstanbul'u bu denli merkezine alan ilk forma tasarımlarından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

İstanbul'da futbolun Galatasaray ile özdeşleştiğini, öncüsü ve temsilcisi olduğumuzu vurgulayan tasarımda; “ilklerin ve enlerin takımı” yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor.

Formadaki ‘Fast Fit' teknolojisi en gereken anlarda vücuda tam uyum sağlayabiliyor. Böylelikle futbolcuların her anda rahat olabilmesine olanak sağlıyor.

Kit, oyuncu hareket ettiğinde uzayan tasarıma sahip şeritlerin bulunduğu beyaz şort ve beyaz çoraplarla tamamlanıyor.

Şampiyonlar Ligi`nde perde açılıyor Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları, yarın başlıyor. Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk ediyor. İlgili Haberi Oku