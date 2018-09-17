Galatasaray’da Emre Akbaba paniği!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile yarın yapacağı maç öncesi Emre Akbaba'nın durumu sıkıntı yarattı. Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk sınavının hazırlıklarını sürdürürken Emre Akbaba idmanda yer almadı. Ligdeki Kasımpaşa müsabakasında aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Emre Akbaba'nın yapılan tetkiklerinde kasık bölgesinde zorlanma bulguları tespit edildi. Emre Akbaba günü aktif dinlenme ve salon çalışmasıyla geçirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık ekibinden hakkında ayrıntılı bilgi istediği Emre Akbaba’nın durumu bugünkü kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına İtalyan hakem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı. İlgili Haberi Oku

9 FUTBOLCUDA SİFTAH HEYECANI

Galatasaray UEFA'ya bildirdiği 21 kişilik kadrosunda 9 futbolcu daha önce Şampiyonlar Ligi maçı oynamadı. Emre, Ndiaye, Linnes, Donk, Rodrigues, Ahmet, Ömer, Muğdat ve İsmail görev almaları durumunda Devler Ligi siftahı yapacak. Listede yer almayan Ozan Kabak, Yunus Akgün ve Celil Yüksel de genç oyuncu statüsü ile forma giyebilecek.