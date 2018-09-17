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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Geçtiğimiz günlerde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile karşılaştığı maçta yayıncı krizi çıkmış, maç Türkiye'de iki dakika geç yayınlanmıştı. Futbolseverler Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

17 Eylül 2018 22:27

Galatasaray Lokomotiv Moskova Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek. 18 Eylül Salı günü saat 22:00’de başlayacak Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının yayıncı kuruluşu belli olmadı.

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında yarın Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımı ile İstanbul’da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Fatih Terim’in saha içinde futbolcularla yaptığı kısa toplantının ardından başlayan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.  İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı belirtildi.

Son güncelleme 12:07 | 18 Eylül 2018
galatasaray Lokomotiv Moskova
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