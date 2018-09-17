Futbolun altın kuralıdır ATAMAYANA ATARLAR

Ligde haftalar geçiyor, puanlar kaybediliyor, şampiyonluk ellerinin arasından kayıp gidiyordu Fenerbahçe'nin diye yazacaktık ki, futbolun altın kuralı devreye girdi: “Atamayana atarlar”. Konya'nın direkten dönen topu, Harun'un çıkardıklarını saymazsak F.Bahçe'nin dün gece şans yanındaydı. Bir de unutmadan Eljif Elmas, Cocu'yu adeta ipten aldı. Şampiyonluk zor ve meşakkatli ama G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir, 3'te 3 yaparak iddialı olduklarını ispatladı. Yani F.Bahçe'nin puan kaybetmek gibi bir lüksü artık yok. Öyle ya, sihirbaz da değil bu Cocu. Elindeki malzeme ile idare etmeye çalışıyor! Her hafta yeni bir ismi sahaya sürerek, takımına 4-3-3 oynatmak için zaman istiyor. Tamam, kendisi PSV ile 4 yılda 3 şampiyonluk yaşadı ama sarı- lacivertli camianın sabrı yok. Skor var, futbol yok.

F.Bahçe, deplasmanda gol atamıyordu, şansın da yardımıyla attı. Konya, ligimizin namağlup tek takımıydı. Karşılaşma öncesi kimse “F.Bahçe kesin kazanır” diyemiyordu. Tahmin edilebileceği gibi karşılaşma tam bir orta saha mücadelesi ile başladı ve bitti. Her iki takım da açık aradı. Atan kazandı, atamayan kaybetti. Şimdi bloklar arasında kopukluk var desek olmayacak ama 3 önemli sıkıntıdan bahsedebiliriz. İlki rakip takım kendi sahasından çıkarken F.Bahçe uç elemanları hata kovaladı ancak hücumda çoğalamadı. Dolayısıyla Slimani tek kalıyor ve pozisyona giremiyor. İkincisi, orta sahada yaşanan top kayıpları ve devamında kalesinde çok pozisyon vermesi… Üçüncüsü, F.Bahçe kanatlardan güzel ataklar yapabiliyor ama merkezden etkili akınlar yapamıyor. Rakip ceza sahasında daha hızlı çoğalmaları gerekiyor.

Günün kazananı F.Bahçe, derbi öncesi moral depoladı. Her hafta farklı bir 11 sahaya süren Cocu, bakalım Beşiktaş karşısına nasıl bir takım çıkaracak? İki yeni transfer Benzia ve Jailson'ın uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyaçları var.

Yazarın Diğer Yazıları