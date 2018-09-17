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Fenerbahçe’nin genç yeteneği Eljif Elmas’tan tarihi gol…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Eljif Elmas’tan tarihi gol…

Fenerbahç.e'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, ilk golünü attı kulüp tarihine geçti. Atiker Konyaspor karşısında kritik galibiyeti getiren Eljif Elmas, hem Fenerbahçe'ye üç puanı getirdi hem de adını kulüp tarihine geçirdi.

17 Eylül 2018 07:53

Süper Lig'de aldığı üst üste 3 yenilgi sonrası Fenerbahçe'yi Konya'da hayata döndüren isim Eljif Elmas oldu. Geçen sezon transfer edilen ama A takımda yer bulamayan genç Makedon futbolcu, ikinci yarısında girdiği maçta Benzia'nın asistini ağlara gönderirken kulüp tarihine de adını yazdırdı. Göztepe ve Kayseri maçlarında 90 dakika oynayan Eljif, Jailson gelince yerini kaybetti. Teknik Direktör Cocu'nun Aatif'ın yerine sahaya sürdüğü genç oyuncu beklentileri yerine getirdi.

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Fenerbahçe A takımı forması ile ilk kez fileleri havalandıran Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla gol atan en genç futbolcu unvanını alarak kulüp tarihine geçti. 18 yıl 357 günlük olan Makedon oyuncu 8 gün sonra 19 yaşını dolduracak. Elmas maç sonu “3 puanı takım halinde aldık. Golü attığım için çok mutluyum ama takım kazandığı için daha çok mutluyum. İnşallah hep beraber daha iyiye gideceğiz. Zaman yok ama elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıp bu maçlardan 3 puan almak istiyoruz” dedi.

Son güncelleme 09:11 | 17 Eylül 2018
eljif elmas Fenerbahçe
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