Ertuğrul Ersoy’dan VAR sitemi yorumu: 5 haftada 7 puan kaybettik

Bursaspor’un başarılı futbolcusu Ertuğrul Ersoy, Çaykur Rizespor müsabakasını değerlendirdi. Alınan beraberlikten dolayı çok üzgün olduklarını belirten Ersoy, “Bursa’dan buraya bin 200 kilometre yol gelen taraftarımıza mahcubuz. Söyleyecek kelime de bulamıyorum. Tüm sorumluluk biz futbolcuların. Çok rahat kazanacağımız maçı kaybettik. Ama biz bahane üretmiyoruz. Bunun çözümünü bulacak olan da futbolculardır. Soyunma odasında da birlikte konuştuk. Bahane üretmeyeceğiz. İnsanlar bize güveniyor, inanıyorlar. İnşallah ilk siftahımızı Başakşehir karşısında yapacağız. Taraftarımız cezalı olsa da ben yine de tribünlerin dolacağını inanıyorum. Bizleri desteklemeye devam etsinler. Çok mahcubuz. Bunun üstesinden geleceğiz. Herkesten özür dileriz” dedi.

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Ertuğrul Ersoy, VAR sistemi ile ilgili ise, “Bizim üzerimizde bir şanssızlık var her halde. 5 haftadır, bu VAR geldi, yaklaşık 7 puan kaybettik. Bu konu hakkında fazla yorum da yapmak istemiyorum. Ben bu 7 puana üzülüyorum. Doğallığını kaybetmiş futbolda, oynadığımız oyunla değil de bu sistemle puanları kaybetmek üzücü. Ama toparlayacağız. Çözümü biz üreteceğiz. Taraftarımız arkamızda durmaya devam etsin. İnşallah Başakşehir maçında ilk siftahımızı yapıp, taraftarlarımıza armağan edeceğiz” diye konuştu.