David Beckham ile Zlatan Ibrahimovic arasında komik diyalog

SKOR DIŞ HABER ABD’nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin 500. golünü Toronto FC maçında attı. Yaptığı vuruş ile futbolseverleri bir kez daha büyüleyen Zlatan Ibrahimovic, alışıldık ilginç gollerinden birine imza attı. Kariyerinin son döneminde Los Angeles Galaxy forması giymiş olan İngiliz yıldız David Beckham, Zlatan Ibrahimovic’i sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tebrik etti. David Beckham’ın esprili tebrik mesajına Zlatan Ibrahimovic’ten cevap gecikmedi.

Zlatan Ibrahimovic 500. golü ile yine büyüledi Kariyerini ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında sürdüren Zlatan Ibrahimovic, sansasyonel gollerine bir yenisini daha ekledi. Zlatan Ibrahimovic'in kariyerindeki 500. gol olarak tarihe geçen vuruş, izleyenleri geçmişe götürdü. İlgili Haberi Oku

Paylaştığı videoda “Tebrikler Zlatan Ibrahimovic… 500. gol! Ne kariyer, ne futbolcu ama… Bu senin gerçekten baya yaşlı olduğunu gösteriyor. Ancak biraz utangaç bir oyuncusun… Bunun üzerine çalışman lazım… Şaka bir yana geçmişte hem seninle birlikte futbol oynamaktan, hem de sana rakip olmaktan büyük keyif aldım. Tekrar tebrikler” dedi. David Beckham’ın yaşına ve sivri diline takıldığı Zlatan Ibrahimovic, resmi Twitter hesabından İngiliz yıldızın mesajına karşılık verdi.

Liverpool`un efsane kalecisinden itiraf: İlk öldürdüğüm insanın... Liverpool'un kalesini 12 yıl koruyan Zimbabwe asıllı Güney Afrikalı kaleci Bruce Grobbelaar, geçmişte birçok kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Liverpool'a transfer olmadan önce Zimbabwe'nin kurtuluş savaşı olarak bilinen Rhodesian Bush War'da asker olarak görev yapan Bruce Grobbelaar, ilk öldürdüğü insanın gözlerini hala unutamadığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Önce David Beckham’a teşekkür eden Zlatan Ibrahimovic, daha sonra “Sana katılıyorum. Evet yaşlıyım… Utangaç yönümü geliştirmek için çalışacağım. Buna kesinlikle ihtiyacım var” yazdı.

Manchester United’dan ayrılarak Los Angeles Galaxy'ye transfer olan 36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, şu ana kadar ABD ekibi ile çıktığı 22 maçta 17 gol kaydetti.

“500 goals! That makes you really, really old.” David Beckham congratulates @Ibra_official on #Zlatan500 pic.twitter.com/RIS7178Zbt — LA Galaxy (@LAGalaxy) 17 Eylül 2018