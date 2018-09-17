CANLI YAYIN: Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı izle! TS’de hedef 3 puan!

Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor sahadan üç puanla ayrılarak yeni başlayan zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor. 3 haftalık galibiyet hasretine Göztepe karşısında aldığı galibiyet ile son veren Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler ise günün erken saatlerinden itibaren “Alanyaspor Trabzonspor canlı yayın” aramaları ile karşılaşma canlı yayını arıyor. Aşağıda yer alan bağlantı ile Bein Sports canlı yayının ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER:

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Efecan Karaca, Augusto, Villafanez, Campos, Bobo (Cisse)

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Mustafa, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega