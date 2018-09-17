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MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor 1-0
Trabzonspor

MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında Tranzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

17 Eylül 2018 18:20

Ligin 4.haftasında Galatasaray’ı evinde 4-0’la geçerek müthiş bir çıkış yapan Trabzonspor Alanya deplasmanından çıkamadı…

Zirve yarışına girmek için bu sezon ilk deplasman galibiyetini arayan bordo mavililer Alanya’dan eli boş döndü. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan maçın henüz 4.dakikasında 20 yaşındaki stoper Merih’in attığı kafa golüyle öne geçen Alanyaspor 90 dakika boyunca skoru korudu. Etkili ataklarla beraberlik arayan Trabzonspor aradığı golü bir türlü bulamadı ve yediği tek golle sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından 7 puanda kalan Karadeniz ekibi haftayı 7.sırada tamamladı. Aytemiz Alanyaspor ise puanını 6’ya çıkardı ve 13.sıraya yükseldi.

Son güncelleme 22:40 | 17 Eylül 2018
alanyaspor süper lig trabzonspor
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