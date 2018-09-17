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Atiker Konyaspor’dan açıklama: ‘Fenerbahçe taraftarı tribünleri savaş alanına çevirdi’
Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor’dan açıklama: ‘Fenerbahçe taraftarı tribünleri savaş alanına çevirdi’

Atiker Konyaspor, konuğu Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından resmi internet sitesinden fotoğraflar paylaştı ve "Fenerbahçe taraftarı tribünleri savaş alanına çevirdi" ifadelerini kullandı.

17 Eylül 2018 00:19

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederken müsabakanın ardından Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından, Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününe ve deplasman taraftarına ayrılan tuvalet, turnike ve duvarlara zarar verdiği yönünde bir açıklamada bulundu ve fotoğraflar paylaştı.

İşte Atiker Konyaspor’un flaş açıklaması:

“Fenerbahçe taraftarı maçın ardından kendilerine ait bölümde yer alan çok sayıda koltuk, ayna, kapı, klozet ve çeşmeleri kırdı. Tuvaletleri, turnikeleri ve duvarları savaş alanına çevirdi. Öte yandan konuk ekip taraftarı tel örgü bariyerlerini kırarak kontrol merkezindeki çalışanlara saldırdı.

Misafir takım taraftar grubunun tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; tribündeki çok sayıdaki koltuk parçalanırken klozet kapakları, turnike bariyerleri ve ayna ve kapıların kırıldığı görüldü. Ayrıca pisuvarların kullanılmaz hale getirildiği, sabunlukların söküldüğü tespit edildi.”

Son güncelleme 00:32 | 17 Eylül 2018
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