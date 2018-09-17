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Arsenal’in yıldızı Alexander Lacazette’i utandıran gol sevinci… Daha fazla dayanamayınca
İngiltere Premier Lig

Arsenal’in yıldızı Alexander Lacazette’i utandıran gol sevinci… Daha fazla dayanamayınca

Arsenal'de forma giyen Fransız forvet Alexander Lacazette, Granit Xhaka'nın attığı frikik golü sonrası takım arkadaşlarının gol sevincine katılmak istedi. Ancak Alexander Lacazette, sevinç sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

17 Eylül 2018 16:05

SKOR DIŞ HABER İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Arsenal, Newcastle United’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Granit Xhaka, 49. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Bu golün sevincinde ise Arsenal’in forvet oyuncusu Alexander Lacazette, bir türlü takım arkadaşlarının dikkatini çekemedi. Alexander Lacazette, golü kutlayan takım arkadaşlarının yanına giderek elini havaya kaldırdı. Ancak istediği tepkiyi alamadı.

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Arkadaşlarına ‘Çak işareti’ yapan Alexander Lacazette’in eli, uzun süre havada kaldı. Bir türlü istediğini alamayan Alexander Lacazette, daha fazla dayanamayınca, çözümü golü atan Granit Xhaka’nın kafasına vurmakta buldu. Daha önce de Olivier Giroud’nun golünde benzer bir durumla karşılaşan Alexander Lacazette, böylece ikinci kez ‘Çak işareti’ nedeniyle utanmış oldu. Alexander Lacazette’in, bir başka gol sevincinde de aynı hataya düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan Arsenal, 58. dakikada Mesut Özil ile farkı ikiye çıkarırken, Ciaran Clark’ın 90. dakikada attığı gol Newcastle United’a yetmedi. Arsenal böylece ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Kötü gidişi sürdüren bir puanlı Newcastle United ise beşinci haftada da üç puanla tanışamadı.

Son güncelleme 16:33 | 17 Eylül 2018
Alexander Lacazette arsenal ingiltere premier lig
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