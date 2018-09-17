Alacak çok yolu var

Yeni hoca, yeni kadro tamam da, futbol anlamında Fenerbahçe'de fazla kıpırdanma yok. En kötü sezon başlangıcının ardından zıplama maçı olarak gördüğün Konya deplasmanında 32. dakikaya kadar kaleye şut bile atamıyor, koca 45 dakikada tek pozisyonunuzu rakip stoperin hatasıyla yakalıyorsanız takımda yanlış giden çok şey var demektir.

Takımda tempo ve hırs eksikliği var. Top rakipteyken önde 2 oyuncu basıyor, sonrasında 35-40 metre bomboş. Çünkü bütün takım geriye çekilmiş. Pas alanları iyi kapatılamıyor. İki kanat bekinden yeterli katkı gelmediği için hücumda iyi organize olamıyor Fenerbahçe. Kısacası sarı-lacivertliler ne yaptığını bilmeden oynayan toplama takım havasında.

Benzia'nın ayağına top yakışıyor. Saha kontrolü çok iyi. Mükemmel bir asist yaptı. Gelecek adına umut verdi, ilk maçında saha içi liderliğini layıkıyla yapacağını gösterdi. Jailson'un Josef'in boşluğunu doldurması için çok çalışması gerekiyor. Ancak ilk maçında bence sınıfı geçti.

İkinci yarıda Fenerbahçe daha ofansif oynasa da kalesinde çok pozisyon verdi. Tamam, futbol skor oyunudur ancak bu oyunla Fenerbahçe'nin işi çok zor.

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