12 Dev Adam’dan dev galibiyet! Slovenya Türkiye 77-86

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Slovenya'yı 86-77 yendi.

Wilbekin ve Mesicek’in 3 sayılık basketleriyle başlayan ilk periyodun ilk dakikaları karşılıklık sayılarla geçti. Türkiye, Wilbekin’in kaydettiği ikinci 3 sayılık basketle periyodun ilk 5 dakikasını 10-8 önde tamamladı. Ersan İlyasova’nın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skor Türkiye lehine 16-12’ye gelirken, Sloven oyuncu Cebasek’in 3 sayılık basketi farkın açılmasını engelledi. A Milli Basketbol Takımı, son dakikaya Wilbekin’in 3 sayılık basketiyle 22-18 önde girdi. İlk periyot 22-20 Türkiye’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım, Cancar ve Vidmar’ın sayılarıyla 27-24 öne geçti. Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman’ın 3 sayılık basketleriyle yeniden öne geçen Türkiye, Ersan İlyasova’nın skora katkısı ile farkı 5 sayıya çıkardı: 27-32. Slovenya, Lapornik’in 3 sayısıyla farkın açılmasına izin vermedi ve ay-yıldızlı ekip soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Ev sahibi Slovenya üçüncü çeyreğin başında Randolph'un kaydettiği 3 sayılık basketle skoru 41-41 eşitledi. Çekişmeli başlayan üçüncü çeyrekte Furkan Korkmaz ve Mesicek’in karşılıklı sayıları ile skor 44-44’e geldi. Slovenya’ya iki atağında sayı şansı tanımayan A Milli Basketbol Takımı, Wilbekin ve Cedi Osman’ın sayılarıyla 49-44 öne geçti. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz’ın 3 sayılık basketleriyle etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 8’e (52-60) çıkardı. Furkan Korkmaz’ın skora 7 sayılık katkısıyla 67-59 öne geçen Türkiye, son çeyreğe de bu skorla üstün girdi. A Milli Basketbol Takımı’nın ilk dakikasında sayı bulamadığı son çeyreğe iyi başlayan Slovenya, Randolph’un skora katkısıyla farkı 3’e indirdi.

Türkiye, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz’ın sayılarıyla skor üstünlüğünü elinde tuttu. Ay-yıldızlı ekip bitime 4 dakika kala Wilbekin’in 3 sayılık basketi ile rakibine 79-71’lik üstünlük sağladı. Maçın en etkili isimlerinden Wilbekin, bulduğu 3 sayılık basket ile farkı çift haneli sayılara (72-83) taşıdı. Son bölümde kontrolü elinde tutan A Milli Basketbol Takımı, maçı 86-77 kazandı.