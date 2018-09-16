Zlatan Ibrahimovic 500. golü ile yine büyüledi

SKOR DIŞ HABER Spektaküler gollerin bir numaralı ismi Zlatan Ibrahimovic, kariyerine devam ettiği ABD’de de büyülemeye devam ediyor. Los Angeles Galaxy’nin deplasmanda Toronto FC’ye 5-3 mağlup olduğu maçta takımının ilk golünü ağlara bırakan Zlatan Ibrahimovic, izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Karşılaşmaya çok kötü başlayan Zlatan Ibrahimovic ve arkadaşları, henüz 36. dakikada 3-0 geriye düştü. Victor Vazquez, Jozy Altidore ve Sebastian Giovinco ile farkı açan Toronto FC karşısında Los Angeles Galaxy’yi umutlandıran gol ise İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic’ten geldi. İlk yarının son dakikaları oynanırken sahneye çıkan Zlatan Ibrahimovic, yaptığı muhteşem vuruşla farkı ikiye indirdi.

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Bu golle ateşlenen Los Angeles Galaxy takımı, Ola Kamara ve Rolf Feltscher ile beraberliği yakaladı. Ancak son 15 dakikada Jonathan Osorio ve Jay Chapman ilew iki gol daha bulan Toronto FC, maçı 5-3 kazanmayı başardı.

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Los Angeles Galaxy’ye sezon başında transfer olan 36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, şu ana kadar takımıyla çıktığı 22 maçta 17 gol buldu. Zlatan Ibrahimovic, Paris Saint-Germain’de 156, Inter’de 66, Milan’da 56, Ajax’ta 48, Manchester United’da 29, Juventus’ta 26, Barcelona’da 22, Malmö’de 18, İsveç Milli Takımı’nda ise 62 gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ardından ABD basınına yaptığı açıklamada 500. golüyle ilgili esprili bir yaklaşımda bulunan tecrübeli futbolcu, “Maçı kaybetmemiz tabii ki iyi olmadı ama Toronto için mutluyum çünkü 500’üncü kurbanım olarak hatırlanacaklar” ifadesini kullandı.