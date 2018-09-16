VAR niye var?

Kadrolarını oturtamayan tüm takımların hocaları, milli aranın kendilerine iyi geleceği konusunda ağız birliği etmişlerdi. Transfer sezonumuz sona erse de transferleri sonlandıramıyoruz. Takımlarımızın beklentileri yurtdışında son dakikada takımların kadrolarına giremeyerek, satışa konacak uygun ücretli oyuncular. Çoğunlukla da biz transferi kapadıktan sonra yurtdışında kadrolar belirleniyor. Transferde alma süresindeki sınırlama, satmadaki gibi süresiz olsa takımlarımızın işi kolaylaşacak. Ligin 5'inci haftasında Negredo'nun satışı hâlâ gündemde, fakat artık oyuncu almak yok.

Şenol Güneş'in yeni transfer Ljajic'i bu kadar çabuk ilk on bire koyacağını beklemiyorduk. Genellikle yenilerin adaptasyon süresi uzun tutulurdu. Bu da Ljajic'ten beklentilerin yüksekliğinin göstergesi olsa gerek. Malatya klasik deplasman takımı, ‘Oynatma süreyi erit' taktiği ile başladı. Bunun yanında Türk futbolunun hastalığı hakemle oynama ve itiraz etme had safhaya ulaştı. Lens hücumda etkisiz kaldı. İlk yarı boyunca ilerde topu saklayan, atak sonlandıran Babel arandı. Kartal ikinci yarının başında duran topta golcüsü Pepe ile öne geçti. Geriye düşen Malatya canlandı ve zevkli bir mücadele izlemeye başlamıştık. H.U.M. devreye girdi faul bile olmayan pozisyonlarda sarı kartları ile Medel'i Fenerbahçe derbisinden etti. Oyunda olan Babel skoru ikiye çıkararak Beşiktaş'ı rahatlattı. VAR kırmızıda devrede, sarıda değil. Buna itiraz etmiştik. Sarılar kırmızıya dönen SİLAH oldu.

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