Türkiye’nin rakibi Slovenya

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki Stozice Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak ve NTV’den naklen yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçlarda Türkiye, Ankara’da Karadağ’ı 79-69 yenerken, Slovenya ise Letonya’ya deplasmanda 85-74 mağlup oldu.

İlk turdan puanların taşındığı ikinci tur I Grubu’nda İspanya liderlik koltuğunda otururken, Türkiye averajla ikinci sırada bulunuyor. Slovenya ise grupta son sırada yer alıyor.

Grupta puan durumu şöyle:

A Milli Takım, grupta 29 Kasım’da sahasında İspanya, 2 Aralık’ta deplasmanda Karadağ, 22 Şubat’ta evinde Slovenya ve 25 Şubat’ta dış sahada İspanya ile karşılaşacak. Türkiye, grubunda ilk üçe girmesi halinde Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak.

Tarihindeki 974. maç

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya karşılaşmasıyla tarihindeki 974. maça çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 973 maçın 498’ini kazandı, 474 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.