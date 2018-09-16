Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu: ‘Hedefimiz ilk 5’e girerek olimpiyatlara gitmek’

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İspanya’nın ev sahipliğinde 22-30 Eylül’de düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda hedeflerinin, organizasyonu ilk beş içinde bitirerek olimpiyat kotası almak olduğunu söyledi.

Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu’nda A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın, Nijerya’yı 89-51 yendiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ülke olarak madalya kazanmalarının kendilerini gururlandıracağını kaydeden Türkoğlu, şunları aktardı:

“Madalya alırsak daha da güzel olur, daha da gururlanırız. Dünya Kupası’nda hedefimiz ilk 5’e girerek olimpiyatlara gitmek. Daha sonra madalya kazanırlarsa hepimiz bundan daha çok mutlu oluruz.”

Nijerya karşısında millilerin güzel bir galibiyet aldığını aktaran Türkoğlu, “Şampiyona öncesi bu tür galibiyetler moral verir. A Milli Kadın Basketbol Takımı, bizim çok gurur duyduğumuz bir ekip. İnşallah bu Dünya Kupası’nda da bizi daha çok gururlandıracak. İki defa olimpiyatlara gitme şansı yakaladılar. İnşallah bu şampiyonadan sonra da üçüncü kez bizi olimpiyatlarda temsil ederler. Biz her anlamda gerek Ekrem hoca gerekse sporcuların yanında olduk. Onlar artık neleri yapması gerektiğini, nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyorlar. İnşallah tüm Türkiye’yi gururlandıracak sonuçlar alırlar.” ifadelerini kullandı.

Başantrenör Memnun’un açıklamaları

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2018 FIBA Dünya Kupası öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Nijerya’yı 89-51 yendikleri hazırlık maçını değerlendiren Memnun, “Dönem dönem maçta iyi şeyler yaptık. Maçın başında sert oynadılar. Basit top kayıpları yaptık. Ben oynanan oyundan gayet memnunum. Çok istekliyiz, çok motiveyiz, çok istiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bütün hazırlık kampı boyunca pozitif kaldık.” diye konuştu.