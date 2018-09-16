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Tümer Metin’den ilginç açıklama: ‘Ülkemizde çok Jailson var!’
Fenerbahçe

Tümer Metin’den ilginç açıklama: ‘Ülkemizde çok Jailson var!’

Futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson'u değerlendirdi. Tümer Metin, "Ülkemizde çok Jailson var. Özellikle alt liglerde" diye konuştu.

16 Eylül 2018 23:42

Fenerbahçe’nin deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında ilk kez forma giyen yeni futbolcusu Jailson’ı değerlendiren Tümer Metin, “Ülkemizde çok Jailson var. Özellikle alt liglerde” ifadelerini kullandı.

Galibiyeti getiren gole imza atan Eljif Elmas’ın performansını da değerlendiren eski milli futbolcu, “Elif Elmas için de bir şey ekleyeyim. Tuncay Şanlı’nın efsane oluşunu hatırlıyorum. Fenerbahçe’de Ogün, Abdullah, Ortega ve Revivolu kayıp bir sezon… Ligde iddiası olmayan bir takım… Bir çocuk geliyor Sakarya’dan… Uçuşan saçlar… Tribünlerin desteğini arkasına alıyor. Kanının son damlasına kadar mücadele ediyor. Savaşıyor ve efsaneye dönüşüyor. Elif, şüphesiz Tuncay Şanlı’dan daha yetenekli. Ama Tuncay Şanlı’nın isyanından örnek alması lazım. Alıp formayı gitmesi lazım şimdi” diye konuştu. 16 Eylül 2018 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe`nin yeni yıldızı Yassine Benzia`yı değerlendirdi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:45 | 16 Eylül 2018
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