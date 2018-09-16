Süper Lig puan durumu: Son puan durumunda lider Galatasaray!

Süper Lig’de 5. hafta heyecan dolu karşılaşmalar ile devam ediyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig’e damgasını vuran Kasımpaşa’nın liderliği Galatasaray maçı ile sona erdi. Sezona büyük beklentilerle başlayan Fenerbahçe ise 3 haftalık galibiyet hasretine Konyaspor maçı ile sona erdirdi. Malatyaspor karşısında ikinci yarıda gösterdiği performans ile maçtan 3 puan çıkaran Beşiktaş haftayı kayıpsız atlattı. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ
21.09.2018 20:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ
21.09.2018 20:00 BURSASPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
22.09.2018 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR – ÇAYKUR RİZESPOR
22.09.2018 16:00 KAYSERİSPOR – ATİKER KONYASPOR
22.09.2018 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. – GÖZTEPE
23.09.2018 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. – AYTEMİZ ALANYASPOR
23.09.2018 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. – DEMİR GRUP SİVASSPOR
23.09.2018 19:00 AKHİSARSPOR – GALATASARAY
24.09.2018 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. – BEŞİKTAŞ