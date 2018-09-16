Süper Lig puan durumu: Son puan durumunda lider Galatasaray!

Süper Lig’de 5. hafta heyecan dolu karşılaşmalar ile devam ediyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig’e damgasını vuran Kasımpaşa’nın liderliği Galatasaray maçı ile sona erdi. Sezona büyük beklentilerle başlayan Fenerbahçe ise 3 haftalık galibiyet hasretine Konyaspor maçı ile sona erdirdi. Malatyaspor karşısında ikinci yarıda gösterdiği performans ile maçtan 3 puan çıkaran Beşiktaş haftayı kayıpsız atlattı. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

21.09.2018 20:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ

21.09.2018 20:00 BURSASPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22.09.2018 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

22.09.2018 16:00 KAYSERİSPOR – ATİKER KONYASPOR

22.09.2018 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. – GÖZTEPE

23.09.2018 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. – AYTEMİZ ALANYASPOR

23.09.2018 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. – DEMİR GRUP SİVASSPOR

23.09.2018 19:00 AKHİSARSPOR – GALATASARAY

24.09.2018 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. – BEŞİKTAŞ