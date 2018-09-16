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Spor Toto 1. Lig | Boluspor 0-0 Altay
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig | Boluspor 0-0 Altay

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, Altay'ı konuk etti. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

16 Eylül 2018 19:39

Spor Toto 1’inci Lig 5’inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay’la 0-0 berabere kaldı. 22’nci dakikada savunmanın hatasında topu kapan Adnan´ın ceza sahasından sert vuruşunu kaleci Gökhan 2 hamlede kurtardı. 28’inci dakikada kaleci Gökhan´ın oyunu başlatmasını engelleyen Gençer, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. 45’inci dakikada ceza dışında topla buluşan Guido Koçer´in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

63’üncü dakikada Özgür Can´ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Emre güçlükle kornere çeldi. 69’uncu dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolden faydalanan Ümit´in vole vuruşunu kaleci güçlükle kurtardı. 73’üncü dakikada Akabueze´nin pasında Özgür Can kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda top direkten döndü.

85’inci dakikada Melih’in ceza sahası içine açtığı ortaya Özgür Can röveşata vurdu. Top az farkla dışarı çıktı. 88’inci dakikada gelişen Altay kontra atağında topla buluşan Kappel kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arkadan yetişen savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Diyadin, Murat Ergin Gözütok

BOLUSPOR: Gökhan – Uğur, Diarra, Ümit, Ufuk, İshak, Akabueze (Dk. 80 Etoundi), Umut (Dk. 46 Bilal), Guido, Mustafa (Dk. 65 Melih), Özgür Can

ALTAY: Emre – Yasin, İbrahim, Gençer, Özgür Özkaya, Pedro Eugenio, Metin, Adnan (Dk. 32 Ivanov), Ferhat (Dk. 64 Tevfik), Leandro Kappel, Paixao (Dk. 83 Atakan)

KIRMIZI KART: Dk. 28 Gençer (Altay)

SARI KART: Akabueze, İshak (Boluspor) – Gençer, Yasin (Altay) 15 Eylül 2018 Spor Toto 1. Lig | Adana Demispor 3-0 Hatayspor Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Hatayspor'u konuk eden ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:39 | 16 Eylül 2018
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