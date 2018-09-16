Son dakika… Beşiktaş’ta bir garip transfer! Negredo gitti, Orman ‘haberim yok’ dedi!

Beşiktaş’ta forma giyen İspanyol forvet Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr ile transfer görüşmesi yapmak için Dubai’ye gitti.

Havalimanında görüntülenen Alvaro Negredo, yaptığı açıklamada “Evet Beşiktaş’tan ayrılıyorum. Onlara her şey için teşekkür etmek istiyorum. Aslında burada kalmayı isterdim. Ama hem benim hem de kulüp için karışık bir durum oldu. Herkes için iyi bir karar oldu. Beşiktaş'ı ve şehri çok seviyorum. İstanbul'u özleyeceğim. Hem ben hem de ailem çok mutluyduk. Futbol böyle bir şey. Bugün burada, bir gün başka yerde olabiliyorsunuz. Şenol Güneş çok iyi bir teknik direktör ve çok iyi bir insan. Kendisiyle problem yaşamadım. Ekonomik sorunlar sebebiyle maaşım sorun oluşturuyordu. Bu benim için de kulüp için de problem oldu“ dedi.

FİKRET ORMAN: “HABERİM YOK”

Alvaro Negredo’nun Al Nasr kulübüne gideceği dün de duyurulmuş, ancak haber Beşiktaş Kulübü tarafından yalanlanmıştı.

Öte yandan Negredo’nun ayrılışı hakkında soru sorulan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Bize gelen resmi bir teklif olmadı. Benim Negredo’nun transfer olacağı hakkında bilgim de yok. Ben kulübün başkanıyım. Negredo benden habersiz bir yere gitmiş olamaz. Eğer gitmişse umarım bize iyi bir bonservis ücreti getirir. Negredo ile ilgili bir teklif gelirse değerlendiririz” dedi.

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