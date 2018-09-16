Sivas’ta 4 gol VAR, kazanan yok!

Süper Lig’in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor’un gollerini 36. dakikada Erman Kılınç ve 55. dakikada Arouna Kone atarken Erzurumspor’un golleri 5. dakikada penaltıdan Jasmine Scuk ve 79’da İbrahim Akdağ’dan geldi.

VAR’DAN İPTAL VE GOL KARARI

Öte yandan 2-2 biten maça VAR damgasını vurdu. Sivasspor’un 34. dakikada Robinho ile attığı gol, VAR’dan iptal edildi. Robinho’nun golünden önce VAR, ofsayta karar verdi ve gol iptal edildi.

36. dakikada Sivasspor’un eşitlik sayısı gelirken bir kez daha VAR’a başvuruldu. VAR, Sivasspor-Erzurumspor maçının hakemi Mete Kalkavan’ı gol öncesi faul olduğu yönünde uyardı. Hakem Mete Kalkavan ise pozisyonu izledi ve gol kararını onadı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, 5 puan ile 12. sırada kalırken Erzurumspor, 2. puanını aldı.

Süper Lig’in 6. haftasında Sivasspor, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek.