Sahada arıza yapan ambulansı iterek çıkardılar

Vasco da Gama Brezilya Ligi’nin 25. hafta maçında zorlu maçta Flamengo ile karşı karşıya geldi.

Mücadele devam ederken ise ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi takım oyuncusu Bruno Silva bir pozisyonda sakatlandı.

Silva sakatlanınca sahaya ambulans girdi. Oyuncuyu araca bindiren sağlık görevlileri sahadan ayrılmak isterken büyük bir şokla karşı karşıya geldi.

Çalışmayan ambulans sahanın ortasında kalırken iki takım futbolcuları ambulansı ittirerek sahadan çıkarttı. Ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı.