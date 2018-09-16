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Dünyadan Futbol

Sahada arıza yapan ambulansı iterek çıkardılar

Brezilya Serie A'da oynanan Vasco da Gama - Flamengo maçında ilginç bir olay yaşandı. Sakatlanan futbolcu için sahaya giren ambulans arızalanınca futbolcular ittirmek zorunda kaldı.

16 Eylül 2018 17:47

Vasco da Gama Brezilya Ligi’nin 25. hafta maçında zorlu maçta Flamengo ile karşı karşıya geldi.

Mücadele devam ederken ise ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi takım oyuncusu Bruno Silva bir pozisyonda sakatlandı.

Silva sakatlanınca sahaya ambulans girdi. Oyuncuyu araca bindiren sağlık görevlileri sahadan ayrılmak isterken büyük bir şokla karşı karşıya geldi.

Çalışmayan ambulans sahanın ortasında kalırken iki takım futbolcuları ambulansı ittirerek sahadan çıkarttı. Ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Son güncelleme 10:27 | 17 Eylül 2018
ambulans brezilya
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