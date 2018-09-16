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Ronaldo siftah yaptı, Juventus kazandı
İtalya Serie A

Ronaldo siftah yaptı, Juventus kazandı

İtalya Serie A 4. hafta mücadelesinde Sasuolo'yu konuk den Juventus, Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 galip geldi. Portekizli futbolcu yeni takımıyla ligde golle tanışmış oldu.

16 Eylül 2018 17:58

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 4. hafta karşılaşmasında Sassuolo ile mücadele eden Juventus, taraftarı önünde 2-1 galip geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 50. dakikasında gol perdesini açan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla ilk golünü atmayı başardı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Emre Can’ın asistinde bir kez daha ağları havalandıran Ronaldo, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maçta son sözü ise 90’da Khouma Babacar söyledi. Christian Dell’Orco’nun ortasında Babacar skoru tayin etti. Juventus’ta 90+2’de rakibine tüküren Douglas Costa kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ligde oynadığı dördüncü maçını da kazanan Juventus puanını 12 yaparken Sassuolo 7 puanda kaldı.

Son güncelleme 18:19 | 16 Eylül 2018
cristiano ronaldo İtalya Serie A juventus Sassuolo
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