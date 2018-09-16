Ronaldo siftah yaptı, Juventus kazandı

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 4. hafta karşılaşmasında Sassuolo ile mücadele eden Juventus, taraftarı önünde 2-1 galip geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 50. dakikasında gol perdesini açan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla ilk golünü atmayı başardı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Emre Can’ın asistinde bir kez daha ağları havalandıran Ronaldo, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maçta son sözü ise 90’da Khouma Babacar söyledi. Christian Dell’Orco’nun ortasında Babacar skoru tayin etti. Juventus’ta 90+2’de rakibine tüküren Douglas Costa kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ligde oynadığı dördüncü maçını da kazanan Juventus puanını 12 yaparken Sassuolo 7 puanda kaldı.