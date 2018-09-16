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Rıza Çalımbay’dan Fenerbahçe açıklaması! ‘Kadroda değişik oyuncular var, tanımıyoruz, bilmiyoruz’
Atiker Konyaspor

Rıza Çalımbay’dan Fenerbahçe açıklaması! ‘Kadroda değişik oyuncular var, tanımıyoruz, bilmiyoruz’

Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay Spor Toto Süper Lig'i 5. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa maç hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2018 19:43

Atiker Konyaspor’un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçına dakikalar kala yayıncı kuruluş mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay’ın açıklamaları…

“Fenerbahçe maçı için ölüm kalım maçı diye bir söz kullanmadım, niye öyle olsun ki? Fenerbahçe açısından, final maçı gibi. Bizim için de çok önemli.

Fenerbahçe’nin 4 maçını takip ettik, 4 maçta da değişik kadrolar çıktı. Şu anda bile kadroda değişik oyuncular var, tanımıyoruz, bilmiyoruz.

Zemin gün geçtikçe daha iyi oluyor ama istediğimiz seviyede değil. İki takım için de bu önemli. Kolay bir maç değil, maçın başından sonuna kadar mücadele etmeden kazanma şansımız yok. Her türlü önlemi alacağız.”

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Son güncelleme 19:47 | 16 Eylül 2018
atiker konyaspor Fenerbahçe Rıza Çalımbay
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