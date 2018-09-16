Rıdvan Dilmen: Fiyatına kadar biliyorum transferini!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş – Yeni Malatyaspor maçını NTV’de değerlendirdi. İşte Dilmen’in çarpıcı açıklamalar…

”BEŞİKTAŞ FAZLA NEFES ALMIŞ”

Beşiktaş için milli ara olsun da nefes alsınlar diyorduk. Arada nefesi fazla almışlar.

”ANLAMSIZ BİR GERGİNLİK VAR”

Caner, Quaresma ve birçok oyuncu çok gergin. Anlamsız bir gerginlik var. Tecrübeli, yaş ortalaması yüksek bir takım. Bu gerginliklerini üstlerinden atmaları lazım.

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Beşiktaş’ı beğenen bir futbol adamıyım. Beşiktaş’ın kötü oyunundan birini bugün ilk yarıda gördüm. Şenol hoca başta olmak üzere bir gerginlik var.

”30 DAKİKADA 16 FAUL VAR”

30 küsürüncü dakikada 16 faul vardı, faul sayısı çok yüksek. Beşiktaş’ın kazanması için sakin olması lazım.

”FORVET ARKASI ALEX VE TALISCA GİBİ OLUR”

Beşiktaş’ta forvet arkasının forvet kadar gol atması lazım. Beşiktaş’ın forvet arkası Talisca ve Alex gibi oyuncular olur.

”TOLGAY VE BABEL KİLİT OYUNCU”

Muhtemelen hoca, Babel’i yorgun diye oynatmadı. Tolgay ile Babel’in kilit oyuncular olacağını düşünüyorum.

”BU OYUN BEŞİKTAŞ’A YAKIŞMIYOR”

Şenol Güneş’te bu kadar kötü bir oyun beklemiyordur. Beşiktaş’a telaşlı oyun yakışmıyor. Bunun tek sebebi de gerginlik. Çok gerginler.

”400 MAÇ OYNAMAYAN YOKTUR”

Beşiktaş çok zor bir maç kazandı. Tekrar potaya girmek istiyorlardı ama anlamsız bir gerginlik vardı. Kadrosunda 400 maç oynamayan yoktur heralde.

”SAKİNLİĞE İHTİYACI VAR BU TAKIMIN”

Karius, Şampiyonlar Ligi oynadı. Pepe, Avrupa şampiyonu oldu. Quaresma zaten çok tecrübeli. Diğerleri de milli futbolcular. Çok gerginler ama. Sakinliğe ihtiyacı var bu takımın.

”TARAFTARLAR DA RAHAT DEĞİL”

Beşiktaş seyirci de son 3 sezon olduğu gibi değil. Son yarım saatte heyecandan ayakta izliyorlar maçı. Rahat bir maç sonu izleyemiyorlar. Maçı kopartamıyorlar.

”KIRMIZI KARTTAN SONRA…”

Medel’in kırmızı kart görmesi Malatyaspor’u daha da şuursuzlaştırdı. Kontradan daha rahat geldi Beşiktaş.

”KARTI VERMEMESİ LAZIMDI”

Maçta faul sayısı 35 olmuştur. Medel’in pozisyonunda faul yok. Formasından çekiyorsa sarı kartı o yüzden vermiştir. Yoksa pozisyon temiz. Sanki eliyle çekti diye gördü ve o yüzden attı. Ayakla müdahalesinden attıysa anlamsız. Faul değil bir kere. İlk sarı kartı da anlamsız buluyorum. Kart vermese olurdu. Vermemesi lazımdı.

”LJAJIC, TALISCA GİBİ DEĞİL”

Talisca, Çin’de hala gol atıyor. Forvet arkası olarak yazamıyorduk zaten Talisca’yı. Forvet yanı yazıyorduk. Oğuzhan, son dakikalarda pozisyona girdi ama vurmamak için zorladı. Ljajic, Oğuzhan gibi bir oyuncu. Pasör bir forvet arkası. Talisca öyle değildi. Şutördü, gol atardı. Tabela değiştirirdi.

”TALISCA, İKİNCİ FORVET GİBİYDİ”

Gelen ortalara ikinci forvet gibi gelirdi Talisca. Ljajic, Oğuzhan orta saha oyuncusu olduğu gibi Beşiktaş’ın maçları çok pozisyonlu geçmiyor. Beşiktaş, oyunu kopartamıyor.

Kaleci Karius’u beğendim. Golde de yapabileceğini yaptı.

”LJAJIC, OĞUZHAN’IN BİR TIK ALTI”

Ljajic, Oğuzhan’ın bir tık altı oyuncu. Klasik bir Talisca, Alex gibi forvet arkası değil. Pasör bir oyuncu. Talisca’ya 15 gol rahat yazarım. Ljajic için bunu diyemem. Atamaz ama attırabilir.

”TÜRKİYE’DE BİR AHTAPOT VARDI…”

Türkiye’nin bir ahtopotu vardı. Atiba… 28’den 29’a geçmek kolaydır. Ama 34’ten sonrası zordur. Aykırı bir futbolcu var bu duruma. O da Medel.

”EĞER BEN HAKEM OLSAM…”

Medel çok kontrolsüz oynuyordu. Şenol hocanın çıkarması gerekiyordu. Haftaya Fenerbahçe derbisi var. Ben hakem yerinde olsam ilk pozisyonda sarı kart vermezdim.

”DERBİ ORTA SAHASI…”

Fenerbahçe maçında Atiba’yı oynatması zor. Ne yapabilir hoca? Tolgay – Oğuzhan – Ljajic orta sahası yapabilir. Diri kalırlar mı bilmiyorum ama pas yapabilirler. Pas yapabilen takımlar Fenerbahçe’ye üstünlük sağlayabilir. Adriano olmaz orta sahada.

”NEGREDO’NUN VEDALAŞACAĞINI ÖĞRENDİM”

Ben arkadaşımla konuştum. Negredo’nun bugün vedalaşacağını söyledi. Övünç pırıl pırıl bir arkadaşımız. Yalan habere tamamen karşıyız. Yalanladı Beşiktaş haberi. Yarın akşam Negredo giderse ne yapacaklar şimdi?

”GİDERSE DE YALAN MI DİYECEĞİZ”

Negredo haberini bir tek biz yapmadık. Herkes yaptı. Bu haber A Spor’da da vardı, X sporda da vardı, y sporda da vardı. Yarın akşam bir bakmışız ”Aaa Negredo gitmiş mi?” diyeceğiz. Al – Nassr takımı transferi açıklasa ”Yalan haber” mi diyeceğiz?

”NEGREDO KALIRSA BÜYÜK SÜRPRİZ OLUR”

Eğer Negredo durursa büyük sürpriz olur benim için. Fiyatına kadar biliyorum transferini. Faydalı oldu mu? Olmadı. Tamamen mecburiyetten ‘Aman Negredo’nun maaşından kurtulalım’ diye satılıyorsa o zaman şapkamızı önümüze koyup düşünelim.

”SON 5 SENEDE EN VASAT FORVET”

Son 5 senede baktığımızda en vasat forvet Negredo. Diğer forvetlerin verdiğini veremedi. Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde o gruptan lider olarak çıkar.

”YERLİLER, TL’YE BİR ŞEY DEMEZ”

Sadece Süper Lig’de bonservisiyle birlikte yılda rahat 700-800 milyon euro dönüyor. Yerli oyuncular da maaşlarının TL’ye dönmesine bir şey demez.