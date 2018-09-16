Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Yassine Benzia’yı değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0’la geçerken karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, akıl dolu bir asiste imza atarak galibiyette önemli pay sahibi olan yeni yıldız Yassine Benzia’yı değerlendirdi.

24 yaşındaki futbolcuyu beğendiğini ifade eden Dilmen, “Benzia takıma bir kalite katacak. Koşu temposu çok yüksek olmayabilir ama Fenerbahçe klas bir oyuncu almış. Forvet arkası için yeterli, Fenerbahçe’nin oyuncusu gibi gözüküyor. Attırdığı gol, Oğuzhan golü” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Benzia ile oynacağı oyunu da değerlendiren deneyimli yorumcu, “Benzia varken, Fenerbahçe taraftarı 4-3-3’u unutsun. Zaman zaman Aatif’ın pozisyonunda değişiklikler yapacaktır. Fenerbahçe’nin orta sahası bu olacaktır” dedi. Takımın oyununu beğenmediğini ancak Konyaspor karşısında daha oturaklı bir Fenerbahçe izlediğini dile getiren Dilmen “Fenerbahçeliler bugün ‘yarım-sıfır’a razıydılar” diye konuştu. Fenerbahçe`nin yeni yıldızı Yassine Benzia: `Çok iyi bir akşamdı` İlgili Haberi Oku