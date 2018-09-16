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Periler rahat kazandı | Türkiye 89-51 Nijerya
Milli Takımlar

Periler rahat kazandı | Türkiye 89-51 Nijerya

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında konuğu Nijerya'yı 89-51'lik skorla farklı mağlup etti.

16 Eylül 2018 22:13

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında şampiyonada aynı grupta yer aldığı Nijerya’yı 89-51 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Işıl Alben, Bahar Çağlar, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk beş dakikayı 14-6 önde geçti. Hücumda etkili oynayan ay yıldızlılar ilk çeyreği 27-16 önde kapattı. İlk çeyrekteki etkili performansını ikinci çeyrekte de sürdüren A Milli Takım, soyunma odasına 45-30 üstünlükle gitti.

İlk yarıdaki etkili performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren milliler sert bir savunma yaparak rakibinin sadece 7 sayı bulmasına izin verdi. Ay yıldızlılar, hücumda etkili performansına devam etti ve üçüncü çeyreği 34 sayı farkla 71-37 önde geçti. Maç boyunca sergilediği üstün performansını son periyotta da sürdüren Potanın Perileri, karşılaşmadan 89-51’lik üstünlükle ayrıldı.

Bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün’ün de karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu’nda takip etti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 19 Eylül’de şampiyonanın düzenleneceği İspanya’nın Tenerife adasına gidecek. 16 Eylül 2018 Türkiye`nin rakibi Slovenya Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur grubundaki ikinci maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:13 | 16 Eylül 2018
NİJERYA türkiye Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı
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