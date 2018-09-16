MAÇ ÖZETİ: Konyaspor Fenerbahçe özet! Fenerbahçe Konya 1-0

Süper Lig’de 3 haftadır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe Konyaspor karşısında 3 puana kavuştu. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı gol pozisyonlar açısında zengin bir mücadele olarak geçen, Konyaspor Fenerbahçe maçı özeti için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Fenerbahçe maç boyunca aradığı golü 67. dakikada oyuna sonradan giren Elif Elmas ile buldu. Fenerbahçe, Konyaspor’un baskı kurduğu dakikalarda, Benzia’nın ceza sahası içinde sağdan içeri çevrilen pasta, önünde iki rakibi varken klas bir şekilde pasını uygun pozisyondaki Eljif’e çıkardı ve genç oyuncunun sert şutu ağlarla buluştu. İşte, Konya Fenerbahçe özeti ve golleri… Yayıncı kuruluş özeti yüklediği andan itibaren izleyebilirsiniz…

KONYASPOR FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

RIZA ÇALIMBAY’DAN FENERBAHÇE YORUMU

Atiker Konyaspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçına dakikalar kala yayıncı kuruluş mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları…

“Fenerbahçe maçı için ölüm kalım maçı diye bir söz kullanmadım, niye öyle olsun ki? Fenerbahçe açısından, final maçı gibi. Bizim için de çok önemli.

Fenerbahçe'nin 4 maçını takip ettik, 4 maçta da değişik kadrolar çıktı. Şu anda bile kadroda değişik oyuncular var, tanımıyoruz, bilmiyoruz.

Zemin gün geçtikçe daha iyi oluyor ama istediğimiz seviyede değil. İki takım için de bu önemli. Kolay bir maç değil, maçın başından sonuna kadar mücadele etmeden kazanma şansımız yok. Her türlü önlemi alacağız.”

FENERBAHÇE’DE YENİLER İLK KEZ OYNADI

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de yeni transferler de sahne aldı. Transferin son iki gününde takıma dahil olan Jailson ile Yassine Benzia'ya teknik direktör Phillip Cocu'nun şans vermesiyle birlikte ilk kez 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan bir diğer yeni transfer Tolga Ciğerci ise bu karşılaşmada forma giyemedi.