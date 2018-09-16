Liverpool’un efsane kalecisinden itiraf: İlk öldürdüğüm insanın…

SKOR DIŞ HABER Liverpool’da 1981-1993 yılları arasında forma giyen ve İngiliz devi ile 400 maça çıkan Bruce Grobbelaar, yeni çıkan kitabında hayat hikayesini anlattı. Liverpool’un efsaneleri arasında yer alan Zimbabwe asıllı Güney Afrikalı futbolcu, Rhosian Bush War olarak bilinen Zimbabwe’nin kurulmasını sağlayan savaşta asker olarak görev yaptığını yazdı. Liverpool’a transfer olmadan önce ülkesinin kurtuluşu için savaştığını belirten Bruce Grobbelaar, ilk öldürdüğü insanın gözlerini asla unutmadığını belirtti.

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Rhosian Bush War’da cephede savaştığını belirten Bruce Grobbelaar “Bir insanı ilk kez öldürmek zorunda kaldığım anı unutamıyorum. Onun gözleri bir türlü aklımdan çıkmıyor. Onu gördüğümde nabzım inanılmaz yükseldi. Kalbimin kulaklarımdan çıkacağını sandım. Tek düşüncem tetiği ondan önce çekmekti. Bunu da başardım. O beni vurmadan önce ben onu vurdum” ifadelerini kullanarak yaşadığı anısını anlattı.

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Liverpool’da oynamaya başladığında bu anılarından sıyrılmak için çabaladığını yazan Bruce Grobbelaar “Tamamen futbola konsantre olmak zorundaydım. Aksi halde başarılı olamazdım. Kötü anılarımı aklımdan silmek için çok uğraştım” dedi. Şu anda 60 yaşında olan Liverpool’un eski kalecisi Bruce Grobbelaar, Mozambik’e yaptıkları bir baskını da unutmadığı anılarından biri olduğunu belirtti.

Olayı anlatan Burcu Grobbelaar, şu ifadeleri kullandı:

“Baskın sırasında bir nehri geçmemiz gerekiyordu. Ancak nehrin karşısında düşman askerleri duruyordu. Bu nedenle hava desteği çağırdık. Savaş uçakları gelip nehrin karşısını bombaladı. Daha sonra bizden ölü sayısını öğrenmemiz istendi. Biz de ölüleri saymak için nehre doğru yaklaştık. Ancak tam o sırada cansız bedenlere timsahlar saldırmaya başladı. Bazılarımız cesetleri nehirden çıkarırken bazılarımız da timsahlara ateş ediyordu.”