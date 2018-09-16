Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda! Fenerbahçe 11’i…

Yeni sezona iddialı başlayan fakat henüz istediği noktaya erişemeyen Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı öncesinde Konya deplasmanına gidiyor. 3 haftadır galibiyet alamayan FB Konyaspor karşısında kötü gidişata dur demek istiyor. ıza Çalımbay ile sezona harika başlayan Atiker Konyaspor ise bu sezon henüz mağlup olmadı. 4 maçta 2 galibiyet 2 de beraberlik alan Konyaspor taraftarının da desteği ile Fenerbahçe’yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta?

KONYASPOR FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında 16 Eylül Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak

KONYASPOR FENERBAHÇE İLK 11

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Fofana, Milosevic, Yatabare

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

FENERBAHÇE’DE YENİLER SAHNE ALACAK

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de yeni transferler de sahne alacak. Transferin son iki gününde takıma dahil olan Jailson ile Yassine Benzia'ya teknik direktör Phillip Cocu'nun şans vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan bir diğer yeni transfer Tolga Ciğerci ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE KONYASPOR 35. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.