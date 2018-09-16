FB maçı ne zaman? Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig’de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek. Taraftarlar mücadelenin saatini ve kanalını merak ediyor. Kadrosunda bir değişime giden, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu’yu getiren Fenerbahçe lige iyi başlmadı ve 3yenilgi bir galibiyet alabildi. Konyaspor ise 4 maçın 2’sini kazandı, 2’sinde ise berabere kaldı. İşte Konyaspor Fenrebahçe maçı saat kaçta hangi kanalda sorularının yanıtları…

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

16 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak Konyaspor Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den yayınlanacak.

35. MÜCADELE

Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya’da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul’da 3-2 Fenerbahçe kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2’sini son 5 randevuda elde etti.